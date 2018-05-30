СМИ: В день убийства Бабченко в его доме в Киеве работала нацполиция
08:30 30.05.2018 Источник: РОСБАЛТ
В день убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве украинские полицейские проводили следственные действия в его доме. Они изымали записи с камер видеонаблюдения. Как передает телеканал «Громадське» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причина изъятия записей неизвестна.
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