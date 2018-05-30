Штайнмайер: Опасения Украины в связи со строительством "Северного потока-2" безосновательны

08:36 Источник: Lenta.ru

Опасения Украины по поводу энергетической безопасности Европы в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» являются безосновательными, заявил президент ФРГпо итогам встречи с президентом Украины, сообщает телеканал «112 Украина».

«Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны», — сказал он. Президент отметил, что Германия предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину и после запуска газопровода.