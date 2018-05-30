Штайнмайер: Опасения Украины в связи со строительством "Северного потока-2" безосновательны
08:36 30.05.2018 Источник: Lenta.ru
Опасения Украины по поводу энергетической безопасности Европы в связи со строительством газопровода «Северный поток-2» являются безосновательными, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал «112 Украина». «Опасения Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, безосновательны», — сказал он. Президент отметил, что Германия предпринимает усилия для того, чтобы обеспечить транзит газа через Украину и после запуска газопровода.
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