Небензя: Киев может обвинить Россию в убийстве Бабченко
09:00 30.05.2018 Источник: Известия
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. По словам дипломата, Киев может обвинить в произошедшем Москву.
«Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, но преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое», –– цитирует его «РИА Новости».
Небензя подчеркнул, что права независимых и оппозиционных СМИ на Украине постоянно ущемляются. По словам дипломата, Киеву необходима зачистка СМИ, так как власти находятся в «двух мирах» –– где есть вторжение России и в реальном, где такового нет. Известия
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