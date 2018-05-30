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Новости

Небензя: Киев может обвинить Россию в убийстве Бабченко

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09:00 30.05.2018 Источник: Известия

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. По словам дипломата, Киев может обвинить в произошедшем Москву.

«Независимых и оппозиционных журналистов на Украине убивают, но преступления не расследуются, в них всегда обвиняют Россию, возможно, с убийством Аркадия Бабченко произойдет то же самое», –– цитирует его «РИА Новости».

Небензя подчеркнул, что права независимых и оппозиционных СМИ на Украине постоянно ущемляются. По словам дипломата, Киеву необходима зачистка СМИ, так как власти находятся в «двух мирах» –– где есть вторжение России и в реальном, где такового нет. Известия

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