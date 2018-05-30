Сорос готовит референдум об отмене Brexit
09:20 30.05.2018 Источник: Коммерсант.ru
Американский финансист Джордж Сорос заявил о запуске в Великобритании кампании в поддержку нового референдума, который должен отменить результаты «Брексита», сообщает The Times. Об этом он заявил в Париже на встрече, организованной Европейским советом.
По мнению Джорджа Сороса, «Брексит», который должен начаться не позднее 2020 года, является крайне болезненным процессом, который оказывает постоянное негативное влияние как на Великобританию, так и на Евросоюз, которым, по его мнению, необходимо сосредоточиться на решении более важных задач. По мнению финансиста, эту проблему можно решить, организовав второй референдум. Коммерсантъ
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