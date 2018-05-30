Население Приморского края уменьшилось на 368 тысяч человек
09:40 30.05.2018 Источник: НГ-Online
Население Приморского края сокращается 27 лет подряд. За это время количество жителей региона уменьшилось на 16,8%, то есть на 368 тыс. человек. Такие данные привел врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, выступая перед Законодательным собранием Приморского края с первым отчетом. По информации Тарасенко, демографическая ситуация в крае в 2017 году была такова: родившихся – 6419, умерших – 9002, естественная убыль составила 2583 человека. В регион прибыло 21428 граждан, выбыло 21941 человек.
Людмила Васильева
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