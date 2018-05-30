ЦРУ: Ким Чен Ын согласится на бургерные в КНДР, но не откажется от ракет
10:05 30.05.2018 Источник: REGNUM
Лидер КНДР Ким Чен Ын готов согласиться на открытие в стране бургерных, однако отказываться от ядерного потенциала не намерен. Об этом говорится в секретном докладе ЦРУ, подготовленном в преддверии возможной встречи северокорейского лидера с президентом США Дональдом Трампом.
«Все знают, что они [КНДР] не собираются разоружаться», — сообщил источник в Белом доме американской телекомпании NBC.
В докладе аналитики ЦРУ пишут о том, чего именно стоит ждать Вашингтону от Пхеньяна на саммите. Готовность ограниченно пустить американские компании в КНДР для развития инфраструктуры — одна из возможных уступок Ким Чен Ына, считают они. ИА REGNUM
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