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Новости

В Москве объявили штормовое предупреждение

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10:20 30.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Москве объявлено штормовое предупреждение. В течение дня ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и выше.

Гидрометцентр России объявил жёлтый уровень погодной опасности в столичном регионе.

Сегодня воздух в Москве прогреется до 25 градусов тепла, по области — до 27. Завтра в столице ожидается резкое похолодание из-за надвигающегося циклона. В последний день мая в Москве днём будет не выше 12 градусов тепла. Говорит Москва

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