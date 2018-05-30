Турция купит истребители у другой страны, если США не поставят ей F-35
11:05 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция приобретет истребители у другого государства, если США откажутся поставлять республике F-35. Об этом, как сообщил в среду телеканал Эн- ти-ви, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Если самолеты не будут нам переданы, то мы удовлетворим нашу потребность в истребителях в другом месте", - приводит телеканал высказывание министра.
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