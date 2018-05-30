0
0
67
Новости

Турция купит истребители у другой страны, если США не поставят ей F-35

Добавить в избранное

11:05 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция приобретет истребители у другого государства, если США откажутся поставлять республике F-35. Об этом, как сообщил в среду телеканал Эн- ти-ви, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если самолеты не будут нам переданы, то мы удовлетворим нашу потребность в истребителях в другом месте", - приводит телеканал высказывание министра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

11:05 30.05.2018
Турция купит истребители у другой страны, если США не поставят ей F-35
0
16
14:32 28.05.2018
Намерение Польши разместить военную базу США прокомментировали в Госдуме
0
171
09:00 28.05.2018
Турция может купить купить российские Су-57 вместо американских F-35 - СМИ
0
190
14:45 26.05.2018
В НАТО получили от Венгрии любопытный документ, касающийся Украины
0
362
13:30 26.05.2018
В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота
0
290
12:35 26.05.2018
Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО
0
286
10:50 26.05.2018
СМИ назвали, что для НАТО является "худшим кошмаром"
0
299
20:00 25.05.2018
Боевые возможности ВКС РФ увеличились почти на 12% за два года - Шойгу
0
305
12:20 25.05.2018
Ракета "Бука", фрагмент которой показала ССГ, не могла принадлежать ВС РФ - Минобороны
0
353
10:05 25.05.2018
Российские истребители семь раз за неделю поднимались на перехват
0
327

Возврат к списку