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Новости

Испанская полиция отпустила Браудера - СМИ

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12:20 30.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Испанская полиция отпустила финансиста Уильяма Браудера, задержанного ранее по запросу России. Ранее Браудер сообщил в Twitter, что его задержала полиция Испании по запросу РФ в Интерпол и что в данный момент его везут в участок. Пресс-служба Национальной полиции Испании официально пока не подтверждает и не опровергает информацию о задержании Браудера, пытается подтвердить информацию в других подразделениях. Эхо Москвы

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