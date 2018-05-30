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За помощь нелегальным мигрантам в Венгрии хотят ввести уголовное наказание

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12:32 30.05.2018 Источник: Эхо Москвы

В Венгрии хотят ввести уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам. Кроме того, власти страны планируют запретить Евросоюзу отправлять в страну беженцев.

Печать и распространение листовок об убежище для мигрантов, оказание юридических услуг, финансовой помощи или даже предоставление еды, — все это может стать уголовным преступлением. Согласно законопроекту, предложенному правительством Венгрии, те, кто окажет любую поддержку беженцам, могут подвергнуться наказанию вплоть до одного года тюрьмы. Изменения могут быть внесены и в Конституцию страны – правительство планирует ввести поправки, которые сделают невозможным для других членов Евросоюза отправлять беженцев в Венгрию.

Эти планы, вероятнее всего, будут реализованы, поскольку за них ратует премьер-министр страны Виктор Орбан. Он возглавляет партию Венгерский гражданский союз, которая после недавних выборов получила в парламенте большинство мест. Орбан уже давно выступает против миграционной политики ЕС.

Осенью 2015 года Евросоюз заявил о планах распределить 150 тысяч мигрантов, содержавшихся в лагерях Греции и Италии, по другим странам. Тогда Венгрия стала одной из стран, отказавшихся принимать нелегалов. Эхо Москвы

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