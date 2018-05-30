Совет Федерации пригласит на заседание Марка Цукерберга
13:00 30.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Совет Федерации пригласит Цукерберга на заседание. Основателю Facebook будет направлено приглашение выступить в рамках «часа эксперта».
Выступление Марка Цукерберга может коснуться такой важной отрасли для российской экономики, как цифровизация, сказала на заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила комитету по экономической политике заняться отправкой приглашения основателю Facebook. Говорит Москва
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