Банные веники из можжевельника оскорбили религиозные чувства жительницы Алтая
14:00 30.05.2018 Источник: NEWSru.com
Горноалтайка пожаловалась депутату Госдумы Родиону Букачакову на свободную продажу можжевельника на рынке в виде веников для бани. По мнению пенсионерки, это оскорбляет религиозные чувства алтайцев.
С просьбой принять меры по сохранению священного, почитаемого алтайцами растения "арчын" (можжевельник), который произрастает на территории региона, женщина обратилась к народному избраннику на приеме граждан, который тот провел в Горно-Алтайске, сообщается на сайте регионального отделения "Единой России".
Букачаков поддержал посетительницу, отметив, что можжевельник плохо возобновляется в природе.
Вместе с тем депутат пояснил, что решения прозвучавшего вопроса по можжевельнику необходима совместная работа с Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, а также комитетом по национальной политике республики. Кроме того, единоросс подчеркнул, что следует спросить мнение общественности по этому вопросу. Newsru.com
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