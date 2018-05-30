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Новости

После мундиаля ситуация в Донбассе может измениться - генерал ВСУ

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14:32 30.05.2018 Источник: REGNUM

Ситуация в Донбассе может измениться после окончания Чемпионата мира по футболу в России, заявил бывший заместитель главы генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, сообщает 30 мая «Апостроф».

По его словам, во время чемпионата никаких изменений в Донбассе не будет, но после 15 июля, когда закончится мундиаль, «могут быть различные изменения». Генерал-лейтенант также добавил, что изменения будут зависеть от того, как будет развиваться идея ввода миротворцев в Донбасс.

Напомним, в последнее время ВСУ предприняли несколько попыток напасть на позиции войск Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), однако все они были отбиты. ИА REGNUM

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