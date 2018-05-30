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СМИ сообщили о повышении цен на услуги интернет-провайдеров из-за "закона Яровой"

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15:00 30.05.2018 Источник: Коммерсант.ru

Российские интернет-провайдеры начали повышать цены на свои услуги на 8–10%. Подорожание вступит в силу с начала лета и связано с расходами на исполнение «закона Яровой». Несмотря на то что правительство снизило требования по хранению информации, затраты небольших провайдеров составят десятки миллионов рублей, а для крупных будут исчисляться десятками миллиардов.

Петербургский провайдер ООО «Телекомпас» (бренд «Комфортел») проинформировал клиентов о повышении абонентской платы за услуги связи на 8% с 1 июля 2018 года из-за вступления в силу «пакета Яровой», следует из письма, с которым ознакомился “Ъ”. В нем компания указывает, что для нее вступление в силу закона означает «затраты свыше 60 млн руб. на закупку оборудования, на котором будет храниться информация». О повышении стоимости некоторых тарифов на 10% с 1 июня абонентов проинформировал и провайдер «Дом.ru» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»), занимающий 11% российского рынка ШПД, следует из информации на сайте компании. Ранее провайдер уже повышал цены в апреле в некоторых регионах.

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