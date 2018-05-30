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Новости

Украинский министр: Москву невозможно изменить - только сжечь

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15:32 30.05.2018

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Москву "нужно сжечь", так как её невозможно изменить или перевоспитать. Россию же он называет "империей варваров".

— Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь, — пишет Омелян в своём "фейсбуке".

Он утверждает, что целью варваров является разрушение всего того, что они не могут покорить и понять. Омелян также призывает западных политиков отказаться от отношений с Москвой. life.ru

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