Украинский министр: Москву невозможно изменить - только сжечь
15:32 30.05.2018
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Москву "нужно сжечь", так как её невозможно изменить или перевоспитать. Россию же он называет "империей варваров".
— Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь, — пишет Омелян в своём "фейсбуке".
Он утверждает, что целью варваров является разрушение всего того, что они не могут покорить и понять. Омелян также призывает западных политиков отказаться от отношений с Москвой. life.ru
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