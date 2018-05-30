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Путин назначил врио главы Амурской области Василия Орлова

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16:12 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Александра Козлова ... постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", - говорится в указе президента.

Ранее в мае Козлов был назначен министром по делам Дальнего Востока.

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