Путин назначил врио главы Амурской области Василия Орлова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФназначилвременно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Александра Козлова ... постановляю назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области", - говорится в указе президента.Ранее в мае Козлов был назначен министром по делам Дальнего Востока.