Британец в Турции выпал из самолета и погиб
16:32 30.05.2018
Британец погиб в аэропорту турецкого города Даламана, выпав из самолёта на бетонную ВПП. Как сообщает Daily Star, 30-летнего мужчину пытались снять с рейса.
Инцидент произошёл в ночь на 30 мая. Экипаж сопровождал 30-летнего мужчину к выходу, но он упал с высоты 4,5 метра на взлётно-посадочную полосу. По данным СМИ, пассажир сломал рёбра и скончался в больнице. life.ru
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