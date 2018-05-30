0
0
118
Новости

Британец в Турции выпал из самолета и погиб

Добавить в избранное

16:32 30.05.2018

Британец погиб в аэропорту турецкого города Даламана, выпав из самолёта на бетонную ВПП. Как сообщает Daily Star, 30-летнего мужчину пытались снять с рейса.

Инцидент произошёл в ночь на 30 мая. Экипаж сопровождал 30-летнего мужчину к выходу, но он упал с высоты 4,5 метра на взлётно-посадочную полосу. По данным СМИ, пассажир сломал рёбра и скончался в больнице. life.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 30.05.2018
У Nord Stream 2 AG арестуют активы
0
27
17:00 30.05.2018
СМИ сообщили о хищении арестованных денег полковника Захарченко
0
67
16:12 30.05.2018
Путин назначил врио главы Амурской области Василия Орлова
0
130
16:00 30.05.2018
Путин принял отставку алтайского губернатора Карлина
0
150
15:32 30.05.2018
Украинский министр: Москву невозможно изменить - только сжечь
0
185
15:12 30.05.2018
С Ростральной колонны в Петербурге упал руфер
0
201
15:00 30.05.2018
СМИ сообщили о повышении цен на услуги интернет-провайдеров из-за "закона Яровой"
0
241
14:32 30.05.2018
После мундиаля ситуация в Донбассе может измениться - генерал ВСУ
0
448
14:12 30.05.2018
Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания по судебным спорам с "Газпромом"
0
306
14:00 30.05.2018
Банные веники из можжевельника оскорбили религиозные чувства жительницы Алтая
0
286

Возврат к списку