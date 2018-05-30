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СМИ сообщили о хищении арестованных денег полковника Захарченко

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17:00 30.05.2018

Следственный комитет РФ проводит проверку по факту хищения части денег, арестованных в ходе расследования коррупционного дела полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Как стало известно РЕН ТВ, проверка поручена генерал-майору юстиции, следователю по особо важным делам при председателе СКР Криворотову.

В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего офицера ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко было изъято около 9 млрд рублей в разной валюте. 

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