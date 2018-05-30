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Лавров и Помпео согласились с необходимостью нормализовать отношения между РФ и США

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20:15 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Майкл Помпео в ходе телефонного разговора в среду согласились с необходимостью работать над нормализацией атмосферы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", - отметили в дипведомстве.

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