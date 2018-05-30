Кредитный портфель Новикомбанка вырос на 12%

18:49

Чистая прибыль Новикомбанка в I квартале составила 2,1 млрд руб., говорится в опубликованной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2018 года, которая была подготовлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Как говорится в документе, сумма кредитов, предоставленных группой Новикомбанка ее клиентам, увеличилась на 12% по отношению к тому же периоду предыдущего года, превысив 181 млрд руб. Представители Новикомбанка связывают рост кредитного портфеля группы с наращиванием финансирования работы предприятий высокотехнологичных отраслей, в частности, машиностроения, авиационной и автомобильной промышленности. Как подчеркивается в сообщении кредитного учреждения, заемные средства используются для пополнения оборотного капитала предприятий, развития их производственной базы, организации исследовательских и проектных работ. При этом политика, направленная на построение отношений стратегического партнерства с крупными промышленными предприятиями, организации их комплексного обслуживания, обеспечивает группе устойчивую ресурсную базу, уверены в Новикомбанке.Согласно данным банка, остатки на текущих счетах и депозитах клиентов на начало апреля составили 304 млрд руб., и за счет этого источника группа расширила объем кредитования, сохранив существенный резерв ликвидности. При этом эффективная организация привлечения и размещения ресурсов обеспечила группе Новикомбанка чистый процентный доход в 2,5 млрд руб. Кроме того, капитализация полученной прибыли и дополнительная эмиссия акций позволили банку увеличить объем собственных средств на 57% до 13,8 млрд руб.«Мы довольны финансовыми результатами. Полученная прибыль за первый квартал этого года и повышение рейтинга Банка международным агентством Moody’s подтверждают правильность выбранной стратегии, - отмечает председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. - Мы расширяем сотрудничество с нашими партнерами, увеличивая с ними объем операций, наращиваем клиентскую базу за счет комплексного банковского обслуживания. Отказываясь от шаблонных решений, ежедневно доказываем свою эффективность».По информации банка, в соответствии с утвержденной стратегией развития, полученная прибыль используется для расширения деятельности группы, инвестиций в сеть точек продаж, IT-инфраструктуру и разработку современных банковских продуктов.