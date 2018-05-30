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"Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко

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20:45 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная организации "Репортеры без границ" осудила инсценировку Киевом убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в среду заявил генеральный секретарь неправительственной организации Кристоф Делуар в своем "Твиттере".

"Репортеры без границ" выражают свое возмущение раскрывшейся манипуляцией украинскими секретными службами в рамках проводимой ими информационной войны", - написал он. "Всегда очень опасно, когда государство спекулирует фактами, к тому же за спиной журналистов", - подчеркну Делуар.

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