"Репортеры без границ" осудили инсценировку убийства Бабченко
20:45 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международная организации "Репортеры без границ" осудила инсценировку Киевом убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в среду заявил генеральный секретарь неправительственной организации Кристоф Делуар в своем "Твиттере".
"Репортеры без границ" выражают свое возмущение раскрывшейся манипуляцией украинскими секретными службами в рамках проводимой ими информационной войны", - написал он. "Всегда очень опасно, когда государство спекулирует фактами, к тому же за спиной журналистов", - подчеркну Делуар.
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