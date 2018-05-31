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СБУ будут развивать провокацию с "покушением" на Бабченко - МИД РФ

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23:15 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба безопасности Украины (СБУ) будет развивать антироссийскую провокацию с "покушением" на журналиста Аркадия Бабченко для последующих обвинений в адрес Москвы. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Прямым следствием очевидно рассчитанных на некий пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, живо откликнувшегося на информацию из Украины об убийстве сотрудника СМИ, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая со всей очевидностью является очередной антироссийской провокацией".

"Дальнейшие действия СБУ понятны. Естественно, они будут продолжать развивать эту провокацию", - констатировали в МИД.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, сразу же после запуска слуха об убийстве Бабченко "были сделаны соответствующие заявления украинского премьер- министра [Владимира Гроймана] и прочих официальных лиц, прямо обвинивших в причастности к этому Россию". "Теперь же украинские власти полностью взяли курс на раскрутку русофобской лжи: по словам главы СБУ Василия Грицака, украинскими силовиками был задержан предполагаемый исполнитель убийства, который, как он подчеркнул, был якобы завербован российскими спецслужбами", - добавили в министерстве.

В МИД РФ высказали мнение, что "украинские власти, видимо, не могут найти другого способа показать свою эффективность, как продемонстрировать постановочное убийство вместо того, чтобы расследовать реальные преступления: убийства Олега Бузины, Павла Шеремета и других журналистов, а также заживо сожженных жителей Одессы".

"Констатируем, что вопросы жизни и смерти на Украине, а также доверие международного сообщества к ее политике - не более чем разменные монеты для разжигающего антироссийскую истерию киевского режима. Уверены, что зарубежные партнеры и профильные международные институты сделают соответствующие выводы из этой ситуации", - резюмировали в министерстве.

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