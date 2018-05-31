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Астраханский Камызяк победил в конкурсе малых городов России

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23:11 30.05.2018 Источник: НГ-Online

Город Камызяк Астраханской области стал одним из финалистов-победителей Всероссийского конкурса малых городов России и исторических поселений. 

Как рассказали «НГ» в администрации астраханского губернатора, Камызяк соревновался с более, чем 90 городами страны в номинации «Малые города с населением от 10 до 20 тысяч человек». Участники конкурса боролись за получение субсидии в размере от 30 до 100 млн руб. В итоге город Камызяк вошел в пятерку победителей и теперь получит на реализацию своего проекта благоустройства 55 млн руб. 

Эти средства будут потрачены на приведение в порядок камызякского центрального парка – Площади павших борцов, который планируется объединить единой прогулочной зоной с набережной и зданием Дома культуры. «Парк, площадь которого более трех гектаров, концептуально представляющий собой палубу корабля, будет разбит на семь зон, - рассказали «НГ» в мэрии Камызяка. - Проектом предусмотрены зоны отдыха, игровые зоны, детские площадки, беговые и велосипедные дорожки, открытая сцена, пляж».

Андрей Серенко

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