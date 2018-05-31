Инсценировка с Бабченко поставила доверие к Украине под вопрос - "Индепендент"
07:00 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инсценировка украинскими спецслужбами убийства российского журналиста Аркадия Бабченко ставит доверие к Киеву под вопрос. Такой вывод в авторской статье делает обозреватель британской газеты "Индепендент" Оливер Кэролл.
В частности, он рассказывает об атмосфере потрясения от брифинга главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, на котором стало известно, что Бабченко жив, и приводит извинения журналиста, адресованные находившейся в неведении о спецоперации жене. "Но брак не единственная вещь в этом контексте. Доверие к Украине поставлено под вопрос", - считает комментатор издания.
По мнению автора, эта инсценировка имеет три "очевидных последствия". "Во-первых, журналисты больше не примут украинские официальные заявления за чистую монету", - констатирует он. Кроме того, теперь сообщения об угрозах журналистам "будут подвергаться сомнению на каждом шагу". В- третьих, Кэррол уверен, что Кремль получил простой способ уходить от ответственности, называя Украину "сказочницей", указывая, что заявления страны на поверку искажают ситуацию и преследуют цель выставить Россию в дурном свете.
Во вторник вечером полиция Киева сообщила, что Бабченко был застрелен в своем доме. Однако в среду в Службе безопасности Украины заявили, что на самом деле спецслужба провела операцию по предотвращению его убийства. На созванном в Киеве в среду брифинге глава ведомства Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.
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