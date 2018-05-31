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Новости

Минздрав предложил запретить продажу сигарет на один день в году

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07:32 31.05.2018 Источник: REGNUM

Министерство здравоохранения России предложил регионам запретить продажу табачных изделий в Международный день отказа от курения — 31 мая, сообщает пресс-служба минздрава РФ.

Принять решение о запрете продажи табачных изделий во Всемирный день без табака минздрав предлагает на региональном уровне.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения от курения каждую минуту умирает 10 человек. ИА REGNUM

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