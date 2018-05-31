Уильям Браудер опроверг заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест
08:00 31.05.2018 Источник: РБК
Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что заявление Интерпола об отсутствии ордера на его арест не соответствует действительности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Это не соответствует действительности. Россия посылала уведомления о моем аресте через системы Интерпола по меньшей мере три раза за последние 10 месяцев. Дело в том, что Россия посылала эти уведомления в обход контроля со стороны Интерпола. Это необходимо исправить сейчас", — написал он. РБК
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