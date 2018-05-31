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Новости

Полицейские в Германии застрелили в поезде пассажира с ножом

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08:05 31.05.2018 Источник: REGNUM

В Германии полицейские застрелили пассажира поезда, который ранил ножом другого пассажира в конфликтной ситуации, сообщает Bild. Сообщается, что взяться за оружие полицейского вынудило нападение злоумышленника с ножом на отряд полиции. Мотивы нападавшего не известны. ИА REGNUM

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