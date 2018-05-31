Нефтяные компании пообещали сдерживать розничные цены на бензин
08:20 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил участник совещания. Представитель Козака Илья Джус подтвердил факт совещания.
"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал Джус.
В последние месяцы темпы роста цен на бензин и дизель в РФ превысили инфляцию на фоне удорожания нефти.
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