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Нефтяные компании пообещали сдерживать розничные цены на бензин

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08:20 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер Дмитрий Козак провел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил участник совещания. Представитель Козака Илья Джус подтвердил факт совещания.

"С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал Джус.

В последние месяцы темпы роста цен на бензин и дизель в РФ превысили инфляцию на фоне удорожания нефти. 

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