Нефтяные компании пообещали сдерживать розничные цены на бензин

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьерпровел экстренное совещание с крупнейшими нефтяными компаниями по ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил участник совещания. Представитель Козакаподтвердил факт совещания."С учетом принятых решений о снижении фискальной нагрузки на отрасль компании подтвердили готовность выдерживать текущий уровень розничных цен на бензин и дизтопливо. Это решение также окажет стабилизирующее влияние на цены оптового рынка", - сказал Джус.В последние месяцы темпы роста цен на бензин и дизель в РФ превысили инфляцию на фоне удорожания нефти.