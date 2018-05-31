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Новости

Тихоокеанское командование США изменило название

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08:32 31.05.2018

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Тихоокеанское командование (PACOM) было переименовано в Индо-Тихоокеанское.

Как отметил глава Пентагона на торжественной церемонии смены командующего PACOM, "на протяжении многих десятилетий это командование неоднократно адаптировалось к изменяющимся обстоятельствам, и сегодня использует этот опыт по мере того, как Америка фокусируется на западном направлении".

Последние три года командующим PACOM был адмирал Гарри Гаррис, которого теперь сменил адмирал Филип Дэвидсон. В свою очередь, Гаррису предложили стать послом США в Южной Корее.  Life.ru

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