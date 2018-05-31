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Новости

Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана

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09:20 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. Такой закон одобрил парламент. Документ наделяет Совбез статусом конституционного органа, который координирует проведение единой государственной политики в сфере безопасности и обороноспособности.

Состав Совбеза предлагается формировать президенту по согласованию с председателем. Эхо Москвы

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