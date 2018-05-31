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Законопроект об акционировании "Почты России" поддержало правительство

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10:00 31.05.2018 Источник: RNS

Правительство России поддержало законопроект о реорганизации ФГУП «Почта России», сообщает пресс-служба кабмина.

«Законопроектом предлагается урегулировать вопросы создания непубличного акционерного общества ''Почта России'' на базе имущественного комплекса ФГУП ''Почта России'', определяются правовой статус структуры управления, основные принципы и основы деятельности создаваемого Общества. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с замечаниями», — говорится в сообщении.

10 мая 2018 года законопроект об акционировании «Почты России» прошел первое чтение в Госдуме. RNS

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