Противостояния РФ и США в Сирии удалось избежать благодаря "мудрой позиции российского руководства" - Асад
10:20 31.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Башар Асад заявил о планах освободить всю территорию Сирии. Президент Сирии отметил, что это придётся сделать военным путём, так как в некоторых районах власти сталкиваются с вооружёнными террористическими группировками.
«Хуже войны ничего нет. Думаю, с этим согласится любой сириец. Но иногда другого варианта не остаётся», — заявил Асад в интервью Russia Today.
По его словам, в ряде провинций власти пытаются достигнуть перемирия. «Примирение — это лучший вариант, и такого плана мы придерживаемся. Но когда он не действует, остаётся только прибегнуть к силе», — добавил Асад.
Президент Сирии убеждён, что война близится к завершению. По его словам, противостояния России и США в стране удалось избежать только благодаря «мудрой позиции российского руководства». Говорит Москва
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