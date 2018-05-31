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Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США

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10:32 31.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс предложил внести глава организации «Деловая Россия» Александр Репик.

«Необходимо предусмотреть в Гражданском кодексе России положение, прямо закрепляющее возможность для российских физических и юридических лиц, чьи права нарушены в результате действий третьих лиц, исполняющие зарубежные санкционные решения, требовать возмещения нанесённого им вреда, в том числе морального», — говорится в письме Репика. Говорит Москва

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