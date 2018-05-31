Меркель вновь стала канцлером, чтобы защитить мировой либеральный порядок от Трампа - NYT
11:32 31.05.2018 Источник: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение избраться на четвертый срок, так как увидела необходимость в защитите международного либерального порядка после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году. Слова Меркель приводятся в книге бывшего заместителя советника экс-президента США Барака Обамы Бена Родса, которую цитирует The New York Times.
Книга Родса «The World as It Is» («Мир как он есть») поступит в продажу 5 июня нынешнего года. В ней бывший заместитель советника описывает свои воспоминания о Белом доме времен Обамы.
В одном из фрагментов книги, который приводят в издании, Родс рассказывает о беседе Меркель и Обамы. Во время описанного разговора она заявила, что «ощущала обязанность пойти на новый срок для защиты либерального международного порядка» после победы Трампа на президентских выборах. Газета.Ru
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