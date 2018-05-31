Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем Трампа
12:05 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сирийский лидер Башар Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем президента США Дональда Трампа и он не будет отвечать оскорблениями на выпады со стороны хозяина Белого дома. Соответствующую позицию глава арабской республики изложил в вышедшем в четверг в эфир интервью телеканалу RT.
"Я на таком языке не говорю и подобных выражений использовать не стану, - сообщил Асад, отвечая на вопрос о его отношении к оскорбительным высказываниям президента США. - Так изъясняется Трамп, и это позволяет составить мнение о нем". Сирийский лидер добавил, что такими заявлениями Трамп дискредитировал лишь себя.
"Подобные выражения не могут иметь значения ни для кого, - продолжил Асад. - Прислушиваешься к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали, чьи слова могут на что-то повлиять в ту или иную сторону. А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично".
Президент США в начале апреля возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку Асада, которого он обвинил в химической атаке в пригороде Дамаска Думе и назвал "животным".
Новости
- 12:00 31.05.2018
- Минкультуры отказалось поддержать законопроект, запрещающий продажу спиртного нетрезвым
- 11:32 31.05.2018
- Меркель вновь стала канцлером, чтобы защитить мировой либеральный порядок от Трампа - NYT
- 11:20 31.05.2018
- В России значительно увеличилось число банкротов-физлиц
- 11:05 31.05.2018
- Глава МИД РФ встретился с Ким Чен Ыном
- 11:00 31.05.2018
- В Волгограде расширяют рынок социальных услуг НКО
- 10:32 31.05.2018
- Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США
- 10:20 31.05.2018
- Противостояния РФ и США в Сирии удалось избежать благодаря "мудрой позиции российского руководства" - Асад
- 10:05 31.05.2018
- В Кабардино-Балкарии произошло крупное ДТП
- 10:00 31.05.2018
- Законопроект об акционировании "Почты России" поддержало правительство
- 09:32 31.05.2018
- Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать