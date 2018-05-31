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Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем Трампа

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12:05 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сирийский лидер Башар Асад заявил, что ему безразлично мнение о нем президента США Дональда Трампа и он не будет отвечать оскорблениями на выпады со стороны хозяина Белого дома. Соответствующую позицию глава арабской республики изложил в вышедшем в четверг в эфир интервью телеканалу RT.

"Я на таком языке не говорю и подобных выражений использовать не стану, - сообщил Асад, отвечая на вопрос о его отношении к оскорбительным высказываниям президента США. - Так изъясняется Трамп, и это позволяет составить мнение о нем". Сирийский лидер добавил, что такими заявлениями Трамп дискредитировал лишь себя.

"Подобные выражения не могут иметь значения ни для кого, - продолжил Асад. - Прислушиваешься к тем, кому доверяешь, к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали, чьи слова могут на что-то повлиять в ту или иную сторону. А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично".

Президент США в начале апреля возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку Асада, которого он обвинил в химической атаке в пригороде Дамаска Думе и назвал "животным".

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