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Новости

В США мужчина избил медведя, укусившего его собаку

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12:20 31.05.2018 Источник: Lenta.ru

Житель американского села Бойн-Фоллз, штат Мичиган, избил черного медведя, который напал на его собаку. Об этом сообщает UPI.

Нападение произошло, когда мужчина посадил своего бигля на цепь и выпустил его во двор. Вскоре собака заметила медведя и принялась на него лаять. Тот в ответ ударил ее лапой. Хозяин попытался втянуть пса обратно в дом, но цепь запуталась. Тогда он решил вмешаться и пинком отогнал медведя от собаки, однако тот вернулся и укусил ее. После этого мужчина ударил его кулаком по носу и захлопнул дверь.

Бигль остался жив, однако ему понадобилась помощь ветеринара, который наложил швы на полученные во время встречи с медведем раны. Его хозяин не пострадал. Представительница департамента природных ресурсов штата Мичиган, посетившая место происшествия, посоветовала убрать шелуху от семечек, спрятать птичьи кормушки и перестать кормить индюков и оленей кукурузой, так как это привлекает диких зверей.

Черный медведь, или барибал, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов.

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