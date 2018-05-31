Известный дизайнер исламской одежды осуждена на 18 лет за мошенничество
12:32 31.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Дизайнер модной одежды из Индонезии Анниса Хасибуан, которая прославилась тем, что одела своих манекенщиц в хиджабы на Неделе моды в Нью-Йорке, приговорена к 18 годам тюремного заключения за мошенничество.
Хасибуан и ее муж, Андика Сурачман, признаны виновными в мошеннической схеме, которую они проводили через свое турагентство First Travel. Оно было основано в 2009 году для организации поездок в Саудовскую Аравию.
По утверждению прокуратуры Индонезии, супруги получили более 60 млн долларов за организацию паломнического тура в Мекку, который в итоге не состоялся, а деньги они присвоили. Как заявил судья, супруги обманули более 100 тысяч клиентов, заплативших за паломничество в мусульманскую святыню.
Хасибуан, которой 31 год, известна в мире высокой моды как одна из ведущих исламских дизайнеров модной одежды. Ее модели демонстрировались на показах в Лондоне, Стамбуле и Каннах. В 2016 году она сказала в интервью Би-би-си, что находит вдохновение у "принцесс и королев".
Ее муж приговорен к 20 годам тюремного заключения. Русская служба Би-би-си
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