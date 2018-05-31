Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Украины должны суметь ответить за свои слова о якобы причастности Москвы к подготовке убийства журналиста Аркадия Бабченко, чтобы не повторить ошибки коллег из Лондона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие обвинения, которые озвучил глава Службы безопасности Украины"Он [Грицак] должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - отметил