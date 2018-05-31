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Травму Салаха исламский проповедник назвал карой за несоблюдение поста

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13:05 31.05.2018 Источник: NEWSru.com

Египетский футболист "Ливерпуля" Мохаммед Салах повредил плечо в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала", потому что не соблюдал пост в священный месяц Рамадан, заявил исламский проповедник.

Кувейтский проповедник Мубарак аль-Батали написал в Twitter, что вывих плеча был для Салаха "божьей карой", пишет Daily Mail.

Салах получил травму 26 мая в Киеве в финале Лиги чемпионов. На 30-й минуте встречи после единоборства с Серхио Рамосом он со слезами на глазах покинул поле в окружении врачей. Рентгеновское обследование выявило у нападающего растяжение связок плечевого сустава. Медики оптимистично оценивает сроки его восстановления, однако Салах рискует пропустить первый матч на ЧМ-2018 против уругвайцев. Newsru.com

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