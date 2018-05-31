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Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в сторону переговоров, заявил Ким Чен Ын

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13:20 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в направлении переговоров. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Видеозапись встречи размещена на канале МИД РФ в YouTube.

"Вы посещаете нашу страну в период, когда ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в направлении переговоров и совещаний в соответствии с интересами народов двух стран", - сказал Ким Чен Ын.

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