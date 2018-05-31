Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в сторону переговоров, заявил Ким Чен Ын

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в направлении переговоров. Об этом заявил лидер КНДРна переговорах с главой МИД РФ. Видеозапись встречи размещена на канале МИД РФ в YouTube."Вы посещаете нашу страну в период, когда ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в направлении переговоров и совещаний в соответствии с интересами народов двух стран", - сказал Ким Чен Ын.