Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в сторону переговоров, заявил Ким Чен Ын
13:20 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в направлении переговоров. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Видеозапись встречи размещена на канале МИД РФ в YouTube.
"Вы посещаете нашу страну в период, когда ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в направлении переговоров и совещаний в соответствии с интересами народов двух стран", - сказал Ким Чен Ын.
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