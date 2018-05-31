ЕСПЧ признал факт грубого нарушения прав человека в секретных тюрьмах ЦРУ в Румынии и Литве
13:40 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы
ЕСПЧ признал факт грубого нарушения прав человека в секретных тюрьмах ЦРУ на территории Румынии и Литвы. Двум истцам присуждены крупные денежные компенсации. Один из истцов – палестинец, известный по прозвищу Абу Зубейда. Он обвиняется в причастности к организации терактов 11 сентября 2001-ого года.
Страсбургский суд присудил ему компенсацию в размере 100 тысяч евро. Эхо Москвы
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