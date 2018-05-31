0
0
414
Новости

Покинуть РФ из-за долгов не могут 2 300 тыс россиян

Добавить в избранное

14:12 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Рекордное количество россиян не смогут уехать отдыхать за границу из-за долгов. При этом процедуру исключения из черного списка ускорили.

Покинуть Россию сейчас не могут два миллиона 300 тысяч россиян – это максимальное число за последние годы. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Ограничение на выезд в ведомстве считают одной из наиболее эффективных мер воздействия на должников – с ее помощью только с начала года взыскали более 18 миллиардов рублей. По словам юристов, типичная причина, по которой россияне становятся временно невыездными, – неуплата обязательных налогов и сборов, штрафов, в том числе наложенных ГИБДД, алиментов, услуг ЖКХ, а также просрочка по банковским кредитам. Проблемы с выездом могут возникнуть, если сумма долга больше 10 тысяч рублей. Оплатить долг в аэропорту и улететь на отдых раньше было нельзя, потому что процедура исключения должника из черного списка занимала около двух суток. Но теперь в ведомстве обещают, что на это потребуются меньше получаса. Эхо Москвы


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:12 31.05.2018
ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" Бабченко
0
247
15:00 31.05.2018
Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов
0
263
14:32 31.05.2018
Алексея Улюкаева этапировали в колонию
0
502
14:00 31.05.2018
ЕСПЧ признал факт грубого нарушения прав человека в секретных тюрьмах ЦРУ в Румынии и Литве
0
281
13:32 31.05.2018
Внук известного раввина вступает в религиозный гей-брак
0
353
13:20 31.05.2018
Ситуация на Корейском полуострове быстро меняется в сторону переговоров, заявил Ким Чен Ын
0
296
13:05 31.05.2018
Травму Салаха исламский проповедник назвал карой за несоблюдение поста
0
270
13:00 31.05.2018
Киев должен ответить за слова о причастности РФ к делу Бабченко - Песков
0
285
12:32 31.05.2018
Известный дизайнер исламской одежды осуждена на 18 лет за мошенничество
0
275
12:20 31.05.2018
В США мужчина избил медведя, укусившего его собаку
0
308

Возврат к списку