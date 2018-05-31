Покинуть РФ из-за долгов не могут 2 300 тыс россиян
14:12 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы
Рекордное количество россиян не смогут уехать отдыхать за границу из-за долгов. При этом процедуру исключения из черного списка ускорили.
Покинуть Россию сейчас не могут два миллиона 300 тысяч россиян – это максимальное число за последние годы. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Ограничение на выезд в ведомстве считают одной из наиболее эффективных мер воздействия на должников – с ее помощью только с начала года взыскали более 18 миллиардов рублей. По словам юристов, типичная причина, по которой россияне становятся временно невыездными, – неуплата обязательных налогов и сборов, штрафов, в том числе наложенных ГИБДД, алиментов, услуг ЖКХ, а также просрочка по банковским кредитам. Проблемы с выездом могут возникнуть, если сумма долга больше 10 тысяч рублей. Оплатить долг в аэропорту и улететь на отдых раньше было нельзя, потому что процедура исключения должника из черного списка занимала около двух суток. Но теперь в ведомстве обещают, что на это потребуются меньше получаса. Эхо Москвы
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