Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов
15:00 31.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению тайных ячеек террористов. Спецслужбам нужно наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.
Президент России констатировал, что, согласно статистике, в последние годы сокращается количество преступлений террористической направленности. Глава государства также подчеркнул, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям. Говорит Москва
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