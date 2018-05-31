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Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов

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15:00 31.05.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению тайных ячеек террористов. Спецслужбам нужно наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Об этом Владимир Путин заявил в Кремле на церемонии назначения на высшие должности и присвоения высших воинских званий офицерам и прокурорам.

Президент России констатировал, что, согласно статистике, в последние годы сокращается количество преступлений террористической направленности. Глава государства также подчеркнул, что рассчитывает на эффективность работы сотрудников ФСБ по другим направлениям. Говорит Москва

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