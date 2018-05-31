Дикий слон напал на сборщика грибов в Китае
15:32 31.05.2018 Источник: REGNUM
Дикий слон напал на жителя одной из деревень во время сбора грибов в горах в четырех километрах от деревни Наьманьхэ Сишуанбаньна-Дайского автономного округа провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.
Пострадавший 52-летний мужчина по фамилии Хэ немедленно вызвал полицию после того, как взрослый слон высотой двух метров набросился на Хэ и ударил его своим бивнем, а затем немного прошелся возле лежавшего на земле мужчины и скрылся в лесу. Он попал в больницу с ранениями коленей, ступней и рук.
Напомним, что азиатские слоны находятся под защитой в Китае, а их место обитания сконцентрировано в трех округах провинции Юньнань, при этом в Синшуаньбаньна их больше всего. В связи с тем, что их популяция значительно увеличилась в последние годы, участились и случаи нападения слонов на людей. ИА REGNUM
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