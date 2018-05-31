Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство головной атомной подлодки пятого поколения "Хаски", вооруженной гиперзвуковыми ракетами "Циркон", планируется завершить к 2027 году. Об этом ТАСС сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе."Хаски" включена в госпрограмму вооружений на 2018-2027 годы. Опытно-конструкторские работы по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдать головной корабль - до конца 2027 года", - сказал собеседник агентства.Он также добавил, что "основным вооружением новейшей многоцелевой подлодки станут гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".