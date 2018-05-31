США вводят пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики
17:12 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская администрация вводит с пятницы таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов министр торговли США Уилбур Росс.
"Как вы знаете, президент [США Дональд Трамп] ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий из довольно большого числа стран 23 марта. И когда он принял это решение, он также временно вывел из-под действия этих пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз и Канаду с Мексикой. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая", - заявил глава Минторга.
"Он (Трамп - прим. ТАСС) принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с сегодняшней полуночи", - сказал Росс.
Новости
- 18:35 31.05.2018
- Глава Европарламента: Мы ответим на пошлины США всеми доступными способами
- 17:40 31.05.2018
- На Украине назвали имя организатора "покушения" на Бабченко
- 17:00 31.05.2018
- Cуд Грозного продлил Оюбу Титиеву содержание под стражей на месяц
- 16:32 31.05.2018
- Первую подлодку "Хаски" с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" построят к 2027 г.
- 16:12 31.05.2018
- Иранская армия никогда не появлялась на территории Сирии - Асад
- 16:00 31.05.2018
- Пресечены незаконные поставки оружия в 14 регионах России
- 15:32 31.05.2018
- Дикий слон напал на сборщика грибов в Китае
- 15:12 31.05.2018
- ЕС ожидает от Киева детали истории с "убийством" Бабченко
- 15:00 31.05.2018
- Путин поручил ФСБ уделить особое внимание выявлению ячеек террористов
- 14:32 31.05.2018
- Алексея Улюкаева этапировали в колонию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать