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США вводят пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики

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17:12 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация вводит с пятницы таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов министр торговли США Уилбур Росс.

"Как вы знаете, президент [США Дональд Трамп] ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий из довольно большого числа стран 23 марта. И когда он принял это решение, он также временно вывел из-под действия этих пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз и Канаду с Мексикой. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая", - заявил глава Минторга.

"Он (Трамп - прим. ТАСС) принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с сегодняшней полуночи", - сказал Росс.

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