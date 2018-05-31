США вводят пошлины на импорт алюминия и стали из ЕС, Канады и Мексики

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация вводит с пятницы таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов министр торговли США"Как вы знаете, президент [США Дональд Трамп] ввел таможенные пошлины на сталь и алюминий из довольно большого числа стран 23 марта. И когда он принял это решение, он также временно вывел из-под действия этих пошлин Южную Корею, Аргентину, Бразилию, Австралию, Европейский союз и Канаду с Мексикой. Срок действия этих исключений истекает в полночь 31 мая", - заявил глава Минторга."Он (Трамп - прим. ТАСС) принял решение в случае с Канадой, Мексикой и Европейским союзом не продлевать действие данных исключений. Следовательно, в отношении них будут действовать пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, начиная с сегодняшней полуночи", - сказал Росс.