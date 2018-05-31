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Разбираться с зараженной пшеницей в Египет отправятся представители Россельхознадзора

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19:00 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россельхознадзор направит в Египет специалистов для выяснения ситуации с задержанием партии российской пшеницы. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

"Мы направляем наших экспертов в Египет, в субботу (2 июня - прим. ТАСС) они приступят к работе в части выяснения ситуации. У нас сохранились контрольные образцы, и мы уверены в том, что продукция, которую мы отправляли, отвечает требованиям Египта", - сказала она.

Ранее сегодня издание "Аль-Яум ас-Сабиа" сообщило, что Египет задержал в порту города Сафага партию российской пшеницы в 63 тыс. тонн из-за превышения в ней допустимого уровня спорыньи. По данным Министерства сельского хозяйства Египта, зерно содержит 0,06% грибка, в то время как допустимый уровень зараженной пшеницы не должен превышать 0,05%.

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