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Рождаемость в России упала более, чем на 4% по сравнению с прошлым годом - Росстат

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20:00 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число родившихся и зарегистрированных в России детей с января по апрель 2018 года снизилось на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение родившихся детей зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе, говорится в материалах Росстата.

Согласно статистическим данным, в январе-апреле 2018 года в России родилось 514,2 тыс. детей, что на 23 тыс. меньше, чем в январе-апреле прошлого года. Наименьший спад зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе - на 1,9%, наибольший - в Северо-Западном (6,3%).

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