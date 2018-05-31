Коттарелли отказался от должности премьер-министра Италии
21:00 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономист Карло Коттарелли, получивший мандат на формирование правительства Италии, отказался возглавить кабмин. Об этом объявил в четверг Уго Дзампетти, генеральный секретарь администрации итальянского президента.
"Президент Серджо Маттарелла принял доктора Карло Коттарелли, который вернул ему мандат на формирование правительства, отказавшись от предложения возглавить его. Глава государства поблагодарил его за работу", - сообщил Дзампетти.
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