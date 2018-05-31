Пентагон: У США есть большой опыт захвата островов в Тихом океане
21:30 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Соединенных Штатов обладают богатым опытом захвата небольших островов в западной части Тихого океана. С такими словами выступил в четверг на регулярном брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи. Его попросили прокомментировать действия ВС Китая по размещению вооружений в Южно-Китайском море.
"Вооруженные силы США имеют богатый опыт захвата небольших островов в западной части Тихого океана", - сказал генерал. На просьбу пояснить свои слова, он отметил: "Это просто факт, который заключается в том, что во время Второй мировой войны у нас был богатый опыт по захвату небольших островов, которые были изолированы".
"Так что в этом состоит основная сфера компетенции американских ВС, то, чем мы занимались ранее", - уточнил Маккензи. По его словам, в этом заявлении "не следует усматривать ничего более, чем просто изложение исторического факта".
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